В Литве задержаны нелегалы из Вьетнама и перевозивший их гражданин Латвии

Работники пограничной заставы Калвария на дороге Мариямполе-Сувалки близ границы с Польшей проводили факультативную проверку автомобилей и их пассажиров.
Пограничники остановили автомобиль "Saab 9-5" с латвийскими цифрами, но его водитель, как подозревается, притворился, будто не заметил стоявших у дороги полицейских в униформе и их чёткий сигнал об остановке, проехал мимо пограничников, но не увеличивая скорости.
Примерно в 300 метрах от места остановки пограничники на внедорожнике "Mitsubishi Pajero" догнали "Saab 9-5" и заблокировали ему путь.
Оказалось, что водитель - 24-летний гражданин Латвии. Вместе с ним в машине ехали четверо человек, у которых были паспорта, выданные вьетнамским гражданам 17, 23, 27 и 31 года. У них не было шенгенской визы и подтверждающих законность въезда в это пространство пограничных отметок.
Варенский отряд СОГГ начал досудебное расследование в связи с незаконной перевозкой людей через государственную границу, за что грозит тюремное заключение на срок до восьми лет. Водитель помещён в арестантскую.
Гражданину Латвии придётся понести ответственность в административном порядке и за неподчинение законным требованиям должностного лица остановить транспортное средство. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 850 до 1,2 тыс. евро.
Пограничники в арестантскую поместили также трёх взрослых нелегальных мигрантов, а несовершеннолетнего вьетнамца направили в Центр приёма беженцев в Рукле.
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