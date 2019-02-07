Таможенники благодарят за помощь пожарных-спасателей, которые помогли вскрыть тайник в автомобиле.
Volkswagen гражданина России М.Р. таможенники остановили недалеко от границы с Польшей. Мужчина сказал, что возвращается из деловой поездки, однако подозрение вызвал тот факт, что машина была чистой, а ее багажник необычно тесным.
Автомобиль проверили на рентгенной установке в Кибартай. Там выяснилось, что в машине оборудованы тайники. Вскрыть их помогли пожарные.
Таможенники извлекли 71 пакет с гашишем - 72 кг (цена на черном рынке 720 000 евро).
Начато расследование.
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