13 февраля в Вильнюсе полиция остановила мертвецки пьяного водителя Audi A4 Avant. В организме мужчины было 4,49 промилле.
Полиция сообщила, что нетрезвый мужчина (1989 г.р.) был остановлен 13 февраля, в 10.48 ч. в Вильнюсе, на ул. Мокслининку.
Начато расследование.
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