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Полиция информирует, что в Вильнюсе в ДТП снова попали стражи порядка. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
В Литве за три дня полицейские трижды попадали в ДТП
© DELFI / Erika Venckutė

В среду, в 13.49 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Субачаус и Сукилелю столкнулись полицейский автомобиль VW Caddy,которым управлял сотрудник полиции (1992 г.р.) и автомобиль Mazda, которым управлял мужчина 1989 г.р. Люди в ДТП не пострадали.

На этой неделе это уже третье ДТП с участием полицейских автомобилей.

Преследовали нарушителя

Во вторник полиция попала в ДТП, когда преследовала нарушителя.

Сообщение поступило в 11.06 ч. По данным полиции, столкнулись автомобиль Škoda и полицейский автомобиль Renoult. Сообщается, что ДТП произошло, когда полиция преследовала нарушителя говорившего по телефону.

В ДТП люди не пострадали. Водители заполнили декларацию.

Ехали по вызову уровня A

В понедельник полицейские попали в ДТП, когда ехали по вызову уровня А, чтобы спасти жизнь девушки.

ДТП произошло в 18.30 ч.

По предварительным данным, на перекрестке ул. Видуно и Толминкелё полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Kia. Люди в ДТП не пострадали.

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