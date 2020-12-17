В Литве за три дня полицейские трижды попадали в ДТП

В среду, в 13.49 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Субачаус и Сукилелю столкнулись полицейский автомобиль VW Caddy,которым управлял сотрудник полиции (1992 г.р.) и автомобиль Mazda, которым управлял мужчина 1989 г.р. Люди в ДТП не пострадали.
На этой неделе это уже третье ДТП с участием полицейских автомобилей.
Преследовали нарушителя
Во вторник полиция попала в ДТП, когда преследовала нарушителя.
Сообщение поступило в 11.06 ч. По данным полиции, столкнулись автомобиль Škoda и полицейский автомобиль Renoult. Сообщается, что ДТП произошло, когда полиция преследовала нарушителя говорившего по телефону.
В ДТП люди не пострадали. Водители заполнили декларацию.
Ехали по вызову уровня A
В понедельник полицейские попали в ДТП, когда ехали по вызову уровня А, чтобы спасти жизнь девушки.
ДТП произошло в 18.30 ч.
По предварительным данным, на перекрестке ул. Видуно и Толминкелё полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Kia. Люди в ДТП не пострадали.
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