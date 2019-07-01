В Литве за июнь этого года утонули 32 человека

Как BNS сообщила Лаура Валаускене, представитель Департамента противопожарной защиты и спасения (ДПЗС), основными причинами утопления были купание в неизвестных водоёмах и употребление алкоголя.
По её словам, мужчины тонут в четыре раза чаще, чем женщины. Группа людей в возрасте 45-64 лет является наиболее рискованной.
Согласно статистике департамента, в июне прошлого года утонуло 19 человек, что примерно на 40% меньше, чем в этом году.
По словам Л.Валаускене, рост числа утопленников может быть обусловлен жаркой погодой.
ДПЗС рекомендует не купаться в незнакомых местах. Специалисты также напоминают, что после употребления алкоголя купаться в водоёмах запрещается.
Всего в этом году в водоёмах утонул 61 человек.
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