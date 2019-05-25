В Литве выйти раньше на свободу попытались шестеро осужденных пожизненно

"В данное время 6 человек подали заявление на пересмотр их приговора к лишению свободы пожизненно", – в четверг сообщила представительница Департамента тюрем Симона Баненене.
Согласно принятым в марте Сеймом Литвы поправкам, осужденный пожизненно человек после 20 лет заключения может просить суд пересмотреть приговор.
Оценив поведение осужденного, суд может, но не обязан установить срок лишения свободы от 5 до 10 лет.
Проект закона подготовлен при осуществлении решения Европейского суда по правам человека. Суд в Страсбурге 2017 году констатировал, что Литва нарушает права осужденных пожизненно людей, не создавая им никакой реальной возможности выйти на свободу.
В Литве есть около сотни осужденных пожизненно заключенных.
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