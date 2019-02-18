В Литве суд оштрафовал издателя книги журналистки "Комсомольской правды" Сапожниковой

"Штраф назначен с учетом престарелого возраста, он пенсионер, впервые привлекается к суду", - сказала судья ВУС Эгле Груодене.

После заседания суда П. Масилёнис сказал, что не знает, будет обжаловать приговор.

"Нужно еще ознакомиться с определением", - сказал в суде П. Масилёнис.

Раньше П. Масилёнис говорил, что издал книгу, чтобы представить иное мнение, и что сам не согласен с положениями книги.

"Утверждения книги оскорбляют участников событий у телебашни, (на КПП) Медининкай, попирается память о них", - сказала судья.

Издательство Politika компании Mūsų gairės издало книгу "Цена предательства" - перевод книги Г. Сапожниковой "Кто кого предал". П. Масилёнис сам финансировал издание книги, это обошлось ему примерно в 2000 евро.

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Суд постановил конфисковать оставшиеся в издательстве копии книги.

Эта книга отпечатана в 530 экземплярах. Несколько ее экземпляров издатель передал в библиотеки, одну книгу получила Национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса. Он также раздал эту книгу своим знакомым, еще 100 книг дал другому лицу, пообещавшему их продать.

По данным прокуратуры, издатель также пытался распространять книгу через книжные магазины, но последние отказались ее продавать.

Ранее прокуратура утверждала, что, инициировав литовское издание переведенной книги Г. Сапожниковой и одобрив в "Слове издателя" положения книги, П. Масилёнис оскорбительным образом публично одобрил и грубо умалил очень тяжкие и тяжкие преступления против Литовского государства и ее жителей лиц, осуществлявших агрессию против Литвы в 1990 - 1991 годах или участвовавших в ней.

Как отмечает прокуратура, в этом издании тенденциозно искажаются исторические факты о произошедших в 1991 году убийствах безоружных людей у вильнюсской телебашни, расстреле литовских должностных лиц на КПП Медининкай и других событиях 1990-1991 годов в Литве.

Из-за своей деятельности Г. Сапожникова объявлена в Литве нежелательным лицом.