В Литве разыскивают сбежавшего из больницы больного коронавирусом мужчину

Приметы: 54 лет, рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, с левой стороны на голове повязка.
"Он выпрыгнул из окна, у нас изоляционные палаты на первом этаже, их закрывают снаружи. Мужчина открыл окно и сбежал", – сказал пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас.
По его словам, пациент никаких симптомов не ощущал, поэтому его намеревались перевезти в Абромишкес, где находятся больные легкой формой коронавируса, которым негде изолироваться.
"Его к нам перевели 21 июля из другой больницы, симптомов не было, поэтому его решили перевезти в Абромишкес. Пока готовили документы для перевозки, он сбежал", – сказал Твирбутас.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просьба звонить по номерам +370 700 65600 или 112.
Национальный центр общественного здравоохранения просит людей, которые контактировали с больным, позвонить по номеру 8 618 79984. По данным НЦОЗ, этот человек какое-то время жил на улице и общался с разными людьми.
Чтобы пресечь распространение инфекции, важно выявить контакты больного.
Согласно имеющимся данным, с 17 по 20 июля Армалис жил на улице, возможно, на ул. Палямоно, в Каунасе.
20 июля на скорой его привезли в больницу с ул. Пилякальнё.
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