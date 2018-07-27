Установлено, что в группировке действовало 58 литовцев, а всего подозреваемых может быть около ста.
"Большинство подозреваемых не были судимы, с "чистым прошлым", - сказала прокурор Эдита Игнатавичюте, однако, по ее словам, у правоохраны вызвали подозрения доходы в размере от 3 до 100 евро.
Заместитель начальника Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Миндаугас Стравинскас на пресс-конференции сказал, что подозрения предъявлены 58 лицам.
По словам правоохранителей, в условиях строгой секретности собирались данные, которые позволяют обоснованно подозревать, что члены этого объединения, большинство их которых - граждане Литвы, специализировались в области так называемого "кардинга", взлома банковских счетов, использования BOTNET, а также совершали преступления, связанные с уходом от уплаты налогов, отмыванием денег, пересылкой для реализации в третьи страны приобретенных преступным путем в электронных магазинах Германии и других стран Западной Европы в крупном масштабе товаров, других преступлений.
От этих преступлений пострадали жители Западной Европы, товары реализовывались в России и Украине, лишь малая их часть реализовывалась в Литве.
"Расследование проходило при участии правоохранителей зарубежных стран, Европола и Евроюста. Во время расследования удалось установить и задержать в разных странах и ключевых членов этого объединения", - говорится в сообщении.
На Кипре был задержан организатор преступлений, гражданин России.
Расследование проводится в Литве. Оно проводится с 2013 года.
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