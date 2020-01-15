В Литве пропал гражданин Украины

По данным полиции, 17 декабря 2019 г., около 5 ч., он уехал из дома в Мажейкяй, на ул. Седос, на синем Renault Clio на собеседование в Каунас (автомобиль был найден в Шилальском районе). 18 декабря мужчина прислал супруге смс-сообщение, после этого на связь не выходил, его телефон выключен
Приметы: рост 1,83 м, худощавого телосложения, темные коротко стриженные волосы, глаза карие. На мужчине были черные джинсы, черная рубашка, синий в серую полоску свитер, черные ботинки с коричневыми шнурками. На мужчине была синяя куртка с серым капюшоном, на одном из рукавов белая надпись New York. На правой руке было серебряное обручальное кольцо.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 8 700 61200 или 112.
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