Необычное происшествие было зафиксировано 9 января в литовской деревне Сирутишкис (Сурвилишкское староство). Из хлева сбежала свинья, которая гоняла сельских собак.

Сельчанам удалось поймать свинью и вернуть в хлев только через несколько часов. Хорошо упитанной свинье удалось незаметно выбраться из хлева.

Животное отправилось во двор к соседям, где стоял ящик с яблоками. Часть яблок уже сгнила, забродила. Свинья съела почти пол-ящика яблок.

Статьи по теме: Пьяная свинья терроризировала сельских собак

По словам очевидцев, после этого свинья опьянела. Она стала ходить по всей деревне и гоняться за собаками.

11 января Тельшяйская полиция сообщила, что патрульные встретили на дороге необычного участника движения.

Поскольку свинья могла представлять опасность для других участников движения, полиция связалась с хозяйкой свиньи и сообщила ей о проделках ее хавроньи.

О дальнейшей судьбе животного не сообщается.