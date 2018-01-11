Необычное происшествие было зафиксировано 9 января в литовской деревне Сирутишкис (Сурвилишкское староство). Из хлева сбежала свинья, которая гоняла сельских собак.
Сельчанам удалось поймать свинью и вернуть в хлев только через несколько часов. Хорошо упитанной свинье удалось незаметно выбраться из хлева.
Животное отправилось во двор к соседям, где стоял ящик с яблоками. Часть яблок уже сгнила, забродила. Свинья съела почти пол-ящика яблок.
По словам очевидцев, после этого свинья опьянела. Она стала ходить по всей деревне и гоняться за собаками.
11 января Тельшяйская полиция сообщила, что патрульные встретили на дороге необычного участника движения.
Поскольку свинья могла представлять опасность для других участников движения, полиция связалась с хозяйкой свиньи и сообщила ей о проделках ее хавроньи.
О дальнейшей судьбе животного не сообщается.
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