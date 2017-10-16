Происшедшее заметил в 9.47 утра один из четырех бывших на месте мужчин.
Утром после пьянки он обратил внимание на открытое окно на втором этаже, и закрывая его, увидел, что на земле лежит человек. По предварительным данным, выпавший из окна, гражданин Украины 1972 года рождения.
Медики констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего расследуются.
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