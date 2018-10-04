С 29 июня по 4 июля эта гражданка РФ, у которой есть постоянный вид на жительство в Литве, гадала "клиентке и обманом выманила у нее 4630 евро.

Во время обыска у подозреваемой нашли различные изделия из золота, некоторые с драгоценными камнями, некоторые украшения были с ценниками. Подозревают, что эти ценные вещи были приобретены незаконно.

Полиция подозревает, что подозреваемая могла обмануть и других людей, поэтому просит пострадавших обращаться в полицию к старшему следователю Нийоле Бутримович по тел. (8 5) 219 8987, эл. почте nijole.butrimovic@policija.lt или по номеру 112.