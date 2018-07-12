В Литве ликвидирована группировка, занимавшаяся контрабандой наркотиков

В международной операции участвовала правоохрана Литвы, Германии и Польши.
Следователи установили, что члены организованной группы через границу Германии, Польши и Литвы перевозили большое количество наркотиков – конопли - а затем их распространяли.
Кроме того, у подозреваемых было незаконное огнестрельное оружие, патроны и взрывчатка. Полиция также получила информацию о том, что задержанные, возможно, намеревались застрелить живущего в Шяуляй и занимающегося наркотиками человека.
В мае 2018 г. на Калварийском КПП правоохрана задержала приехавшего на автобусе из Германии жителя Плунге. У него в багаже обнаружили 8 пакетов с более чем 17 кг наркотиков - конопли.
В то же время в Пренайском районе и в Плунге задержали ожидавших "курьера" лидера преступной группировки и его сообщника. Во время обыска у задержанных нашли наркотики, кастет, 2 гранаты и др. Кроме того, обнаружили угнанный в Латвии автомобиль и угнанный в Ирландии мотоцикл.
Троим подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде и распространении наркотиков. Лидера группировки также подозревают в приобретении имущества на нажитые преступным способом средства и хранении взрывчатых веществ. По решению прокурора ограничены его права на автомобиль стоимостью 12 000 евро и мотоцикл.
Подозреваемые задержаны.
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