Компания рыночных исследований Nielsen по заказу Национальной ассоциации производителей табачных изделий 5-12 апреля в 20 городах Литвы провела исследование "пустых пачек". Он показал, что рынок контрабандных сигарет в этом году, по сравнению с концом 2017 г., уменьшился на 1,9 пункта до 17,7%.

По данным исследования, 84% из них поступает в Литву из Беларуси.