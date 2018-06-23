Компания рыночных исследований Nielsen по заказу Национальной ассоциации производителей табачных изделий 5-12 апреля в 20 городах Литвы провела исследование "пустых пачек". Он показал, что рынок контрабандных сигарет в этом году, по сравнению с концом 2017 г., уменьшился на 1,9 пункта до 17,7%.
По данным исследования, 84% из них поступает в Литву из Беларуси.
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