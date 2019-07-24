В литовском визовом центре в Минске обрушился подвесной потолок

Несколько минут назад в визовом центре Литовской Республики в Минске (ТЦ Галилео около железнодорожного вокзала) обвалился подвесной потолок, сообщает telegram-канал Nexta.
В визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок
© Фото mchs.gov.by

МЧС сообщает, что произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Люди, находившиеся в центре, самостоятельно покинули помещение. Причины произошедшего выясняются.

"Наша Нiва"
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