О несчастье в полицию сообщили 8 июля, в 12.00 ч.
По предварительным данным, умерла девочка (2019 г.р.).
Пресс-секретарь Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене сказала DELFI, kad что следов насилия на теле младенца не обнаружено. Младенцу было три месяца.
Мать младенца рассказала полиции, что когда она проснулась, младенец уже не дышал.
По словам Смагрюнене, эта семья в поле зрения полиции раньше не попадала.
Ведется расследование.
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