7 августа в летевшем в Литву из Грузии самолете скончался пассажир. Эту информацию DELFI подтвердил пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.
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По его словам, экипаж самолета компании Wizz Air, летевшего из Кутаиси в Вильнюс, сообщил, что на борту есть человек, нуждающийся в медицинской помощи.

"Об этом уведомили компанию, предоставляющую Wizz Air услуги на земле и специалистов Вильнюсского аэропорта, которые вызвали врачей скорой помощи и проводили их к совершившему посадку самолету.

К сожалению, по нашим данным, несмотря на первую помощь и помощь врачей, пассажир скончался", – сказал Василяускас.

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