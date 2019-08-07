По его словам, экипаж самолета компании Wizz Air, летевшего из Кутаиси в Вильнюс, сообщил, что на борту есть человек, нуждающийся в медицинской помощи.

"Об этом уведомили компанию, предоставляющую Wizz Air услуги на земле и специалистов Вильнюсского аэропорта, которые вызвали врачей скорой помощи и проводили их к совершившему посадку самолету.

К сожалению, по нашим данным, несмотря на первую помощь и помощь врачей, пассажир скончался", – сказал Василяускас.