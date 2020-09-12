В лесу под Вильнюсом обнаружено тело женщины

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11 сентября, в 16.54 ч., полиция получила сообщение о том, что в Авиженяй (Вильнюсский район) убита женщина.
Тело было обнаружено в лесу рядом с улицей Решуту. На теле покойной - колотые раны. Личность скончавшейся установлена. Ей было 48 лет.
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