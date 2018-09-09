В лесу около Кармелавы были найдены человеческие кости

В Каунасском районе, в лесу около Кармелавы, был обнаружен человеческий череп и кости.
Kaukolė
© D.Liekio nuotr.

Об этом в полицию сообщили 8 сентября, в 7.45 ч. Человеческий скелет был обнаружен в Пиленайском лесу.

Полиция выясняет, когда здесь могли захоронить останки.

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