Друскининкайская полиция нашла тело таинственно пропавшего мужчины.
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23 июля, в 16.30 ч., в полицию обратилась женщина, которая заявила, что пропал ее сын Рокас Чапликас.

22 июня 31-летний мужчина не вернулся домой с работы.

Тело мужчины было обнаружено в лесу деревни Драпаляй. Там же был найден телефон мужчины и автомобиль VW Caddy.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Полиция приносит близким мужчины соболезнования.

Известно, что 22 июня он на рабочем автомобиле VW Caddy отвез домой коллегу в Сейрияй (Лаздийский район). Оттуда он должен был ехать на стоянку в Страчунай (Друскининкайский район) и оставить там рабочий автомобиль, а на своем вернуться домой. Компания указала, что личный автомобиль Чапликаса остался на стоянке для служебного транспорта.

С 23 июня молодого человека искала полиция Друскининкай, потом информацию передали полиции всей Литвы. 24 июня вызвали вертолет СОГГ, территорию осмотрели с воздуха, но найти пропавшего и автомобиль не удалось.

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