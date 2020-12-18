В лесу обнаружено тело молодого мужчины

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Департамент полиции информировал, что в лесу было обнаружено тело мужчины.
17 декабря, в 14.27 ч., в лесу около Лепалингиса (Друскининкайский район) обнаружено тело мужчины (1993 г.р.).
По предварительным данным, на разных частях тела покойного виднелись царапины.
Начато расследования для выяснения обстоятельств смерти.
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