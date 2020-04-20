В лесу на ул. Белая Воке обнаружено тело мужчины

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В Вильнюсе, в лесу на ул. Белая Воке, в воскресенье было обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена.
Департамент полиции сообщает, что мужчине было около 30 лет. На теле внешних следов насилия не обнаружено. Причина смерти и ее обстоятельства выясняются.
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