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В Вильнюсе, в лесу на ул. Белая Воке, в воскресенье было обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена.
В лесу на ул. Белая Воке обнаружено тело мужчины
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что мужчине было около 30 лет. На теле внешних следов насилия не обнаружено. Причина смерти и ее обстоятельства выясняются.

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