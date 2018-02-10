9 февраля на острове Маврикий без вести пропала жительница Литвы Аста Мураускайте. Пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене сказала, что с субботы поиск пропавшей был усилен.
© Asmeninio albumas

По сведениям Якилайтене, девушка сама сообщила близким, что заблудилась. Ее близкие связались с местными службами, те начали поиск. Еще в течение некоторого времени Мураускайте можно было дозвониться по мобильному телефону.

Однако через некоторое время связь прервалась, вероятно, телефон разрядился. По этой причине ведутся усиленные поиски, в них участвует и спасательный вертолет.

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