По сведениям Якилайтене, девушка сама сообщила близким, что заблудилась. Ее близкие связались с местными службами, те начали поиск. Еще в течение некоторого времени Мураускайте можно было дозвониться по мобильному телефону.

Однако через некоторое время связь прервалась, вероятно, телефон разрядился. По этой причине ведутся усиленные поиски, в них участвует и спасательный вертолет.