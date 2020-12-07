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Департамент полиции Литвы информирует, что в Лентварисе ДТП совершила, возможно, нетрезвая водитель.
В Лентварисе нетрезвая водитель врезалась в трансформаторную будку, стену дома и забор
© DELFI / Dainius Sinkevičius

6 декабря, в 10.12 ч., в Тракайском районе, в Лентварисе, на аллее Содининку, автомобиль Opel Meriva, которым управляла, возможно, нетрезвая водитель (для проверки взят анализ крови) 1983 г.р., врезался в трансформаторную будку и уехал.

Далее автомобиль снес стену дома и забор, части забора упали на автомобиль Mitsubishi Carisma.

Пострадала нетрезвая (2,04 промилле) пассажирка (1974 г.р.) Opel Meriva, ей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Начато расследование.

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