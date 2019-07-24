22 июля 2019 г. полиция Тракайского района провели обыск у 52-летнего жителя Лентвариса.

Во время обыска в теплице, которая находилась во дворе жилого дома, среди помидоров и огурцов обнаружили коноплю.

Во время обыска полиция обнаружила и самодельное оружие, патроны, а также контрабандные сигареты.

Подозреваемый был арестован.