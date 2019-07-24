22 июля 2019 г. полиция Тракайского района провели обыск у 52-летнего жителя Лентвариса.
Во время обыска в теплице, которая находилась во дворе жилого дома, среди помидоров и огурцов обнаружили коноплю.
Во время обыска полиция обнаружила и самодельное оружие, патроны, а также контрабандные сигареты.
Подозреваемый был арестован.
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