Полиция посетила жителей Лентвариса. В теплице между помидорами и огурцами росла конопля, было найдено и оружие.
© Vilniaus aps. VPK

22 июля 2019 г. полиция Тракайского района провели обыск у 52-летнего жителя Лентвариса.

Во время обыска в теплице, которая находилась во дворе жилого дома, среди помидоров и огурцов обнаружили коноплю.

Во время обыска полиция обнаружила и самодельное оружие, патроны, а также контрабандные сигареты.

Подозреваемый был арестован.

ЧП и криминал

В Алитусе задержан бывший заключенный, которого подозревают в

Алитусская полиция задержала подозреваемого в...

В литовском визовом центре в Минске обрушился подвесной потолок

Несколько минут назад в визовом центре Литовской...

В Лентварисе между помидорами и огурцами росла конопля (3)

Полиция посетила жителей Лентвариса. В теплице между...

В Латвии в Даугаве найдено тело гражданина Литвы, упавшего за борт парома

По информации Рижского регионального управления...

В Вильнюсе около полуночи в столб врезался автомобиль VW Passat (4)

Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, на перекрестке ул....

TOP новостей

Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (27)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (4)

Такого еще не было: на склонах Западной объездной...

Водители в Литве ругают круговые перекрестки, однако проблема кроется в несоблюдении правил (1)

Круговые перекрестки помогают избежать простоя у...

Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу (8)

Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...

Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus Rinkimai Ukrainoje

"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (7)

Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...