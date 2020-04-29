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28 апреля, в 19.16 ч., поступило сообщение о том, что в Лекечай (Шакяйский район) в дерево врезался автомобиль Audi A4.
В Лекечай в дерево врезался автомобиль Audi: три человека оказались в больнице
© DELFI / Ainis Gurevičius

Приехав на место происшествия полиция, обнаружила перевернувшийся Audi A4, в салоне которого было три человека (1992 г.р., 1976 г.р. и 1980 г.р.).

В организме водителя (1992 г.р.) было 2,72 промилле. Всех троих пострадавших доставили в Каунасскую клинику.

Автомобиль доставлен на охраняемую площадку, поскольку он может быть конфискован.

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