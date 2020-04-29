В Лекечай в дерево врезался автомобиль Audi: три человека оказались в больнице

Приехав на место происшествия полиция, обнаружила перевернувшийся Audi A4, в салоне которого было три человека (1992 г.р., 1976 г.р. и 1980 г.р.).
В организме водителя (1992 г.р.) было 2,72 промилле. Всех троих пострадавших доставили в Каунасскую клинику.
Автомобиль доставлен на охраняемую площадку, поскольку он может быть конфискован.
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