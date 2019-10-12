В Лаздийском районе перевернулся Opel, пострадали две девушки

ДТП произошло около полудня. По Единому номеру помощи сообщение о ДТП поступило в 11.28 ч.
Помощь вызвал проезжавший мимо гражданин Польши, который увидел перевернувшийся автомобиль и выбравшихся из него девушек.
Передняя часть автомобиля полностью разбита.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Ramūnas, что травмы полученные девушками угрозы для их жизни не представляют.
ДТП произошло на ровном участке дороги, недалеко от Вейсеяй.
По предварительным данным, Opel ехал со стороны Друскининкай в Вейсеяй.
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