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Департамент полиции сообщил, что в Лаздийском районе обнаружено тело женщины с раной в области головы.
10 июля, в 5 ч., в Лаздийском районе, в Капчаместисе, в доме, было обнаружено тело женщины (1969 г.р.) с раной в области головы.
Начато расследование.
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