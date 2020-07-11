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Департамент полиции сообщил, что в Лаздийском районе обнаружено тело женщины с раной в области головы.
В Лаздийском районе обнаружено тело женщины
© DELFI / Ainis Gurevičius

10 июля, в 5 ч., в Лаздийском районе, в Капчаместисе, в доме, было обнаружено тело женщины (1969 г.р.) с раной в области головы.

Начато расследование.

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