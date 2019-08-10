В Лаздийском районе дома пострадал младенец

Врачи сообщили в полицию о том, что в Лаздийском районе младенец дома получил серьезную травму.
Kūdikis
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Департамент полиции информирует, что 9 августа около 15 ч. в больницу привезли младенца женского пола (2019 г.р.). Диагноз: перелом черепа.

По предварительным данным, девочка упала с пеленального стола.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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