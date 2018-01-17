Как отмечает пресс-центр СГД, при помощи курьера в Латвию ввозили гамма-бутиролактон (ГБЛ) — опасное психотропное вещество, которое в молодежной среде также называют "буратино", "бутират" или "компот".
В маленьких дозах ГБЛ используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов. Последствия употребления сравниваются с эффектами алкоголя и MDMA (эйфория, расторможенность, повышенная чувствительность, эмпатогенные состояния). Эффекты от употребления длятся от полутора до трех часов.
По информации СГД, 5 января был задержан курьер, перевозивший 1092,7 гр ГБЛ. На аналогичном преступлении 9 января попались еще два человека — граждане Латвии 1974 и 1980 г.р, у которых изъяли 5469,9 гр бесцветной жидкости. Экспертиза показала, что это ГБЛ.
В тот же день еще 4353,1 гр ГБЛ нашли в посылке, отправленной в Латвию. В рамках этого процесса задержаны граждане Латвии 1992 и 1996 г.р. Во время обыска на их квартирах нашли ящики с грибницей, а также галлюциногенные грибы в сушеном виде и марихуану.
Следствие выяснило, что заказчик психотропного вещества ранее уже фигурировал в другом деле о контрабанде наркотиков.
Следствие продолжается.
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