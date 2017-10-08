Инцидент произошел во время последнего этапа "Лиепая" Европейского чемпионата по авторалли, подтвердил представитель RA Events Янис Унбедахтс.
Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что в результате аварии погиб один человек. "Двое получили травмы и находятся без сознания, а еще один человек получил травму", - сказала Букша.
Согласно предварительной информации, погибший был пилотом вертолета, сообщают в Госполиции.
На месте происшествия работают оперативные службы. Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы выехали на место происшествия в воскресенье в 13:14. Они вытащили пострадавших из вертолета и передали их медикам.
Как сообщает Kurzemes radio, авария произошла во время взлета вертолета. По свидетельствам очевидцев, вертолет упал на вспаханное поле примерно в 10-20 метрах от дороги. Его корпус после падения сильно покорежен.
Судя по опубликованным в соцсетях фото с места происшествия, упавший вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters. Компания предлагала зрителям ралли "Лиепая" полеты на вертолете Robinson R44, рассчитанном на пилота и трех пассажиров.
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