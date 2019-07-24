В Латвии в Даугаве найдено тело гражданина Литвы, упавшего за борт парома

Как уже сообщалось ранее, 10 июня мужчина упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру, 64 в направлении Рижского порта.

Госполиция Латвии выражает соболезнования родныи и близким Лукаса Балсевичюса.