В Латвии в Даугаве найдено тело гражданина Литвы, упавшего за борт парома

Как уже сообщалось ранее, 10 июня мужчина упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру, 64 в направлении Рижского порта.
Госполиция Латвии выражает соболезнования родныи и близким Лукаса Балсевичюса.
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