В Латвии мертвой найдена генеральный директор Службы госдоходов

Цируле возглавляла СГД с ноября 2016 года.

Представитель Управления Государственной полиции по Земгальскому региону Иева Сиетниеце сообщила агентству LETA, что Цируле была найдена у себя дома. На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, и они договорились назначить и.о. руководителя СГД, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Глава правительства выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила также консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

Представитель министра финансов Арно Пяткин сказал, что исполняющий обязанности гендиректора СГД может быть назначен в понедельник, 12 марта, когда предусмотрена встреча министра финансов с руководством СГД. После встречи будут даны комментарии журналистам.

Соболезнования выразила и Рейзниеце-Озола, назвав Цируле умелым, порядочным и эмоционально сильным руководителем. В своем заявлении Минфин обратил внимание на то, что под руководством Цируле в СГД произошли значительные перемены, что подтверждает разумный и творческий подход руководителя к работе.

Соболезнования по случаю безвременной смерти Цируле выразил ее близким, друзьям и коллегам также президент Латвии Раймонд Вейонис.

Ранее Цируле работала в страховых компаниях Balta и Gjensidige Baltic.