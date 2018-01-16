Bezvests.lv, к которой за помощью обратились родные пропавшего. Есть вероятность, что юноша может находиться в Латвии.
В ночь на 10 января в промежутке между часом ночи и 7 часами утра Даниил Александер вышел из своего дома в Клайпеде и до сих пор не вернулся и не подает о себе никаких известий.
Приметы: рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы черные.
Был одет в темно-синюю куртку до колен с капюшоном (с меховой окантовкой), брюки цвета хаки, спортивную кофту темно-синего цвета с капюшоном и изображением флага Норвегии. На ногах — коричневые полуботинки. Возможно, при себе имел рюкзак с логотипом NIKE.
Всех, кто видел Даниила Александра или обладает информацией о месте нахождения пропавшего юноши, просят звонить по телефону Bezvests.lv +371 22084084.
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