В ночь на 10 января в промежутке между часом ночи и 7 часами утра Даниил Александер вышел из своего дома в Клайпеде и до сих пор не вернулся и не подает о себе никаких известий.

Приметы: рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы черные.

Был одет в темно-синюю куртку до колен с капюшоном (с меховой окантовкой), брюки цвета хаки, спортивную кофту темно-синего цвета с капюшоном и изображением флага Норвегии. На ногах — коричневые полуботинки. Возможно, при себе имел рюкзак с логотипом NIKE.

Всех, кто видел Даниила Александра или обладает информацией о месте нахождения пропавшего юноши, просят звонить по телефону Bezvests.lv +371 22084084.