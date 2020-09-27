В полиции сообщили, что пострадавший отказался ехать в больницу.

Подозреваемый, мужчина 1963 года рождения, у которого был обнаружен и изъят дробовик Airsoft, был арестован. Он находился в состоянии алкогольного опьянения (2.56 промилле).

По факту нарушения общественного порядка начато досудебное расследование.