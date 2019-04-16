Подозреваемый долго скрывал свою личность, ее удалось установить лишь 15 апреля. После того как выяснили, где он проживал, у него в доме провели обыск.
Во время обыска 15 апреля, в 18.18 ч., в Вильнюсе на кухне, в квартире на ул. Лаздину, была обнаружены пиротехнические петарды. На место происшествия вызвали саперов, ввели план "Щит".
По словам полиции, обнаружены петарды. Их в квартире было около 20. Беспокойство вызвало то, что часть их была связана между собой, видно, для того, чтобы взрыв был более мощным.
Саперы "Араса" увезли петарды, их передадут криминалистам для дальнейшего расследования.
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