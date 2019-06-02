В квартире в Вильнюсе обнаружено тело мужчины

1 июня, в 22.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Р.Янкауско было обнаружено тело мужчины (1978 г.р.) в стадии разложения с ножевыми ранениями в области груди.
Surūdijęs peilis
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