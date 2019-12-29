В квартире в Вильнюсе найдено тело женщины: инцидент расследуется

27 декабря около 18.45 в квартире на ул. Архитекту в Вильнюсе были обнаружены сгоревший деревянный шкаф и задымленная комната, а также тело женщины (1927 г.р.) без внешних признаков насилия.

Предполагается, что женщина отравилась дымом. Причина пожара выясняется.