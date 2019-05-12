В квартире в Киеве обнаружили мёртвых родителей и истощённую девочку

Полиция украинской столицы сообщает, что в квартире многоэтажного дома на проспекте Павла Тычины были обнаружены тела двоих человек и истощённая двухлетняя девочка.
Сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции при обследовании территории возле квартиры почувствовали специфический запах. После этого следователями было принято решение о санкционированном открытии дверей помещения с привлечением профильных служб, — приводит сайт нацполиции слова начальника отделения СО Днепровского УП ГУНП по Киеву Юлии Медведь.
В квартиру полицейские пытались попасть несколько дней назад после обращения женщины, заявившей, что её дочь не выходит несколько дней на связь. Однако тогда им никто не открыл дверь и не было веских причин взламывать квартиру девушки, её мужа и малолетнего ребёнка.
Для установления причин смерти взрослых назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
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