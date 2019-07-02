"Два человека спасены, ищут главного музейного работника-историка Отдела истории судоходства, капитана куренаса Ромалдаса Адомавичюса", – сказала Н. Путейкене.
По ее словам, Р.Адомавичюс построил это судно своими руками в 2000 году, это плавучий экспонат Клайпедского морского музея.
Судно шло на слет судов Национальной экспедиции, который должен состояться в Каунасе 6 июля.
В 2000 году по инициативе Клайпедского морского музея началось строительство куренаса, в июле 2001 года он был спущен на воду в Куршском заливе и стал не только плавучим экспонатом, но и участником парусных регат.
Сообщение о трагедии в Куршском заливе поступило в Единый центр помощи в 13.54.
Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал BNS, что на место инцидента вышел пограничный катер. Пограничники вытащили из воды двух человек, идут поиски третьего.
Представитель Минобороны Аушра Вайткявичюте сказала BNS, что в воздух поднят и военный вертолет.
В Куршском заливе затонул куренас: два человека спасены, капитана ищут
В Куршском заливе, между Венте и Нидой, во вторник...
К британской банде в Лондоне причастен и литовец: воровали банкоматы, машины, драгоценности (5)
Один из членов организованной преступной банды в...
В Литве за июнь этого года утонули 32 человека (1)
В июне этого года в водоёмах Литвы утонули 32 человека,...
В Каунасе на перекрёстке столкнулись автомобили: одна машина перевернулась, ранены люди (1)
В воскресенье утром в Каунасе, на перекрестке...
TOP новостей
В Литве из-за засухи собираются объявить экстремальную ситуацию (10)
Правительство Литвы собирается объявить...
В фейсбуке распространяют фото из Швянтои: отдыхающие часов не наблюдают (28)
В начале прошлого года в Литве вступил в силу новый...
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (115)
Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...
В Куршском заливе затонул куренас: два человека спасены, капитана ищут
В Куршском заливе, между Венте и Нидой, во вторник...
Из центра Вильнюса перенесли символ ужаса царской России (92)
1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы увезли последних...