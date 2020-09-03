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Дирекция Клайпедского городского информировала, что в Куршском заливе разыскивают выпавшего с катера человека.
В Куршском заливе разыскивают упавшего с катера в воду мужчину
© DELFI / Kotryna Dagenytė

Информируем, что в Куршском заливе разыскивают человека, который, вероятно, упал с катера в воду.

О пустом катере около Свиного хребта дирекцию порта информировали в 15.15 ч.

Поисками человека занялся Центр координирования спасения на море, над заливом летает военный вертолет.

"Военным помогает поисково-спасательный катер Zunda и его команда", - сказано в сообщении.

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