В Куршском заливе разыскивают упавшего с катера в воду мужчину

Информируем, что в Куршском заливе разыскивают человека, который, вероятно, упал с катера в воду.

О пустом катере около Свиного хребта дирекцию порта информировали в 15.15 ч.

Поисками человека занялся Центр координирования спасения на море, над заливом летает военный вертолет.

"Военным помогает поисково-спасательный катер Zunda и его команда", - сказано в сообщении.