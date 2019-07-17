По Единому номеру спасения 112 поступила информация о том, что Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид.
Gaisras Panevėžio ekstremalaus sporto aikštelėje
© Lukas Varanauskas

Сообщение поступило в среду, в 11.21 ч.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.

ЧП и криминал

В Вильнюсе обнаружено тело человека

17 июля по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о...

В Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид

По Единому номеру спасения 112 поступила информация о...

В столице мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся (2)

16 июля в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё с дороги съехал и...

В результате знакомства по интернету женщина лишилась 55 000 евро (3)

16 июля в Каунасскую полицию обратилась женщина (1962 г.р.),...

Полиция выявила банду молодых людей, совершавших кражи из автомобилей CityBee (6)

Литовская полиция оперативно выявила и задержала 7...

TOP новостей

Pensionatas Pensionatas Pensionatas Pensionatas

Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (52)

Во всей Европе понемногу меняется демографическая...

Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия

Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...

Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (3)

В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...

Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (2)

Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...

Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (6)

10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...