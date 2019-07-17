В Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид

Скопировать ссылку В Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид

По Единому номеру спасения 112 поступила информация о том, что Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид.