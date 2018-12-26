Департамент полиции сообщил, что в Купишкском районе произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них схватил топор.
© A.Stackevič nuotr.

25 декабря около 15 ч. В деревне Норюнай Купишкского района нетрезвый мужчина (2.54 пром. Алкоголя), 1965 г.р., топором ранил мужчину 1984 г.р.

Пострадавший после оказания медицинской помощи лечится амбулаторно. Подозреваемый помещен в арестантскую.

Происшествие расследуется.

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