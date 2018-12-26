Департамент полиции сообщил, что в Купишкском районе произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них схватил топор.
25 декабря около 15 ч. В деревне Норюнай Купишкского района нетрезвый мужчина (2.54 пром. Алкоголя), 1965 г.р., топором ранил мужчину 1984 г.р.
Пострадавший после оказания медицинской помощи лечится амбулаторно. Подозреваемый помещен в арестантскую.
Происшествие расследуется.
Зарегистрированные (1) Анонимные (9)
В Купишкском районе выясняли отношения при помощи топора (10)
Департамент полиции сообщил, что в Купишкском районе...
Кровавый конфликт в Шяуляй: один получил удар ножом в шею, другой – в грудь (8)
В Шяуляй мужчина ножом ранил людей. Одного человека...
В первый день Рождества в Литве задерживали нетрезвых водителей (3)
В первый день Рождества в Литве задержали 6 нетрезвых...
TOP новостей
Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно (4)
Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...
Призывают декларировать подарки и заплатить налоги (117)
В праздничный период Литовская ассоциация бухгалтеров...
Погода изменится в ближайшие сутки: ожидаются осадки
В четверг утром на взморье и на юго-западе страны пойдет...
Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в Украине (109)
По словам президента Украины, решение о завершении...
Итоги года в России: растет социальное раздражение и недовольство властью, люди готовы к протестам (244)
В уходящем 2018 году можно зафиксировать сочетание двух...