В Купишкисе женщину подозревают в насилии над детьми

14 октября, в 00.40 ч., в Купишкисе женщина (1984 г.р.), нанесла физическую боль дочери (2004 г.р.) и сыну (2006 г.р.). Подозреваемая была задержана.
По предварительным данным, в 1.15 ч. при задержании женщина оказала сопротивление полицейским.
Женщина задержана, ведется расследование.
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