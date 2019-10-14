В Купишкисе женщину подозревают в насилии над детьми

Женщину из Купишкиса подозревают в насилии над малолетними детьми. По сведениям полиции, подозреваемая оказывала сопротивление стражам порядка при задержании.
© DELFI / Domantas Pipas

14 октября, в 00.40 ч., в Купишкисе женщина (1984 г.р.), нанесла физическую боль дочери (2004 г.р.) и сыну (2006 г.р.). Подозреваемая была задержана.

По предварительным данным, в 1.15 ч. при задержании женщина оказала сопротивление полицейским.

Женщина задержана, ведется расследование.

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