В Купишкисе мать закрыла дома 1,5-годовалого ребенка

Прокуратура сообщила, что 24 мая вечером социальный работник обнаружила оставленного в квартире ребенка. Ребенок замерз, был голоден, его мучила жажда, однако помощь врачей ему не потребовалась. Полиция нашла и доставила домой 28-летнюю мать.
Начато расследование. Матери грозит штраф, ограничение свободы, арест или решение свободы на срок до 5 лет.
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