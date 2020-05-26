В Купишкисе мать на двое суток оставила дома двухлетнего ребенка

Прокуратура сообщила, что 24 мая вечером социальный работник обнаружила оставленного в квартире ребенка. Ребенок замерз, был голоден, его мучила жажда, однако помощь врачей ему не потребовалась. Полиция нашла и доставила домой 28-летнюю мать.

Начато расследование. Матери грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.