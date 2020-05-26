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В минувшее воскресенье в Купишкисе социальный работник освободила из запертой квартиры двухлетнего ребенка, который провел там в одиночестве около двух суток. Матери ребенка грозит уголовная ответственность. 25 мая ей были предъявлены обвинения в связи с злоупотреблением родительскими правами и невыполнением своих обязанностей.
В Купишкисе мать на двое суток оставила дома двухлетнего ребенка
© Shutterstock nuotr.

Прокуратура сообщила, что 24 мая вечером социальный работник обнаружила оставленного в квартире ребенка. Ребенок замерз, был голоден, его мучила жажда, однако помощь врачей ему не потребовалась. Полиция нашла и доставила домой 28-летнюю мать.

Начато расследование. Матери грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

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