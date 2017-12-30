В Купишкисе член горсовета оказал сопротивление полиции

28 декабря, в 21.17 ч. 18-летний юноша сообщил, что в Купишкисе, на ул. С.Дарюса и С.Гиренаса, нетрезвый мужчина, который шел по проезжей части, рукой ударил по ветровому стеклу его автомобиля Peugeot 406 (1996 г.в.).

На место происшествия приехала полиция. Подозреваемый оказал стражам порядка сопротивление, нецензурно бранился, пытался ударить. Представители Департамента полиции сообщили, что стражам порядка пришлось применить боевые приемы, чтобы задержать подозреваемого.

Задержан нетрезвый (2,45 промилле) член горсовета Купишского района Данас Баронас (1981 г.р.). После опроса его отпустили.

Мужчуна раньше был членом "Порядка и справедливости", но потом приостановил свое членство в партии.

Сам Баронас, когда протрезвел сказал, что сожалеет о своем неадекватном поведении.

"Так случилось, я думал, что виноват мой знакомый, постучал по стеклу, оказывается, я обознался. Человек решил, что я к нему пристаю. Виноват алкоголь, очень сожалею, что вел себя неадекватно", – сказал DELFI Баронас.