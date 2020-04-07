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6 апреля, в 7 ч., в деревне Субартоняй (Варенский район) в усадьбе, в купели с водой было обнаружено тело мужчины (1981 г.р.).
В купели обнаружено тело мужчины
© Shutterstock

На лице у покойного обнаружили царапины.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

ru.DELFI.lt
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