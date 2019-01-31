В Клайпедской окружной прокуратуре завершено расследование и в суд было передано уголовное дело, в котором обвиняемый - прокурор. Он был задержан за вождение в нетрезвом виде.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно материалам расследования, 15 января, в 17 ч., в Таураге был остановлен автомобиль прокурора Таурагской участковой прокуратуры Эдуардаса Буйлисоваса. В организме задержанного было 1,74 промилле, а анализ крови показал 2,04 промилле. Было начато расследование по 7 ч. 281 ст. УК ЛР.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Буйлисовасу назначена мера пресечения – изъятие документов, удостоверяющих личность и прав. Также были ограничены его права на автомобиль. Кроме того, была начата служебная проверка.

30 января дело было передано в Клайпедский окружной суд, его рассмотрит коллегия из 3 судей. Буйлисовасу грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года, кроме того, лишение прав на вождение.

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